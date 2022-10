Constructor nou pentru uzinele de apa din Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - Vestile bune sunt pentru locuitorii din Caransebes, Baile Herculane, Otelu Rosu si Moldova Noua!Lucrarile de construire si reabilitare a surselor de apa si statiilor de tratare ar trebui sa fie gata in sase luni, realizate insa de un nou constructor. Practic, investitia a fost demarata in 2013, cand asocierea de firme Urbicon - Tehnocer - Hydro Carpati a castigat procedura de licitatie publica. Lucrarile au fost intarziate repetat de constructori si, in final, abandonate, ... citeste toata stirea