Contestarea adversarului - primul pas din campania electorala!

CARAS-SEVERIN - Printre altele, apelul la instante poate reprezenta o modalitate de a incerca scoaterea din cursa a contracandidatilor!La prima vedere, depunerea candidaturilor reprezinta doar oportunitati de imagine, in care candidatii se fotografiaza zambind in fata birourilor electorale de circumscriptie si, dupa caz, fac declaratii mai mult sau mai putin inspirate. In conditiile in care dupa parerea unora in politica, la fel ca-n dragoste, totul e permis, iar alegerile sunt competitii cu ... citește toată știrea