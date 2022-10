Continua lucrarile la scoli si strazi in Caransebes

CARANSEBES - De la acoperisul de la "Traian Doda", pana la repararea unor strazi, sunt lucrari care se deruleaza in aceste zile, asta si datorita vremii bune de la sfarsit de octombrie!Potrivit primarului Felix Borcean, se lucreaza pe trei fronturi, cu trei firme diferite, in diverse zone din Caransebes, totul pe fonduri din bugetul local. "Chiar zilele acestea am intensificat o campanie de asfaltari in oras. Am avut si cateva lucrari de reparatii, avem licitate si cateva lucrari, o sa fie ... citeste toata stirea