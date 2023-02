Copac cazut peste masina in trafic la Minda. Adolescent decedat!

RESIEsA - O familie si-a pierdut copilul in urma unui stupid accident. Un copac a cazut peste autoturismul aflat in mers, condus de tata, adolescentul ajungand in stare grava, inconstient, la spital, fiind ulterior declarat decedat!Un apel la 112 anunta faptul ca un copac a cazut peste un autoturism aflat in trafic, la intrarea in municipiul Resita, dinspre cartierul Cuptoare, in zona Minda. "O persoana este inconstienta. In masina se aflau 4 persoane, conform primelor informatii. Intervine ... citeste toata stirea