Copil ranit grav dupa ce a fost proiectat pe carosabil

OBREJA - Alta victima a inconstientei a fost inregistrata, ieri, in afara satului Ciuta din comuna Obreja, unde un copil a fost grav ranit in urma unui accident rutier!Politistii din Caransebes au fost anuntati despre evenimentul produs pe DC 4, acestia putand afla ca, "in timp ce tatal minorului conducea un autoturism in directia Iaz, intr-o curba usoara la stanga, minorul s-ar fi desprins din scaunul pentru copii in care era transportat neasigurat in centuri si, lovind portiera, aceasta s-a ... citeste toata stirea