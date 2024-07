Cornu-n perna la Garana, dupa jazz

GARANA - Daca pentru spectatori sunt locuri fara numar in Poiana Lupului, nu acelasi lucru se poate spune despre paturile din proximitate!Rezervarea locurilor de cazare in perioada Festivalului de Jazz se cere "rezolvata" din timp, cu multe luni inainte de inceperea acestuia, pentru a nu se risca, dupa concerte, plimbari exagerat de lungi in crucea noptii, motorizate sau chiar pedestre. Aceasta pentru ca, oficial, structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate pe raza UAT ... citește toată știrea