Craciunul este acolo, in sufletul tau!

CARAS-SEVERIN - Acum avem sentimentul ca un colind poate schimba lumea in bine. Craciunul exista si, parca, este perioada cand timpul sta mai mult cu noi. Este sarbatoarea in care ne gandim la ce iubim, la tot ce am iubit vreodata!Toti asteptam cea mai luminoasa sarbatoare a omenirii. Si fiecare in felul lui! Daca pe langa cadouri si mese imbelsugate calatorim cu sufletul, alaturi de magi, pe drumul ce duce spre ieslea din Betleem, acolo unde s-a nascut tainic Mantuitorul lumii, atunci chiar ... citeste toata stirea