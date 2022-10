Cresele din Resita, modernizate de municipalitate

RESITA - Activitatea din unitatile de invatamant anteprescolar ramane in continuare in atentia administratiei publice locale.Aflate sub coordonarea Cresei Banatului Montan, institutie din cadrul Consiliului Local, cresele din municipiul Resita au intrat intr-un proces de transformare, devenind astfel parte a sistemului national de invatamant ca unitati de educatie timpurie anteprescolara. Cel mai important aspect este faptul ca, pe langa componentele de sanatate si ingrijire, a fost adaugata ... citeste toata stirea