Cresterea varstei de pensionare, exclusa!

CARAS-SEVERIN - Senatorul Ion Mocioalca pledeaza pentru implementarea acelor masuri benefice vietii cetatenilor!"Partidul Social Democrat ramane alaturi de romani, iar masurile propuse vor fi pentru a li se asigura un trai cat mai bun. In Romania, un barbat ajuns la pensie mai traieste sanatos 6 ani si jumatate. In Germania, varsta de pensionare este mai mare cu 7 luni, dar durata de viata sanatoasa este de 11 ani si jumatate. In Spania - 12 ani si jumatate, iar in Polonia 8", a declarat ... citeste toata stirea