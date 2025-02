Cristi Bobar: Este un vis al meu sa promovez cu echipa mea de suflet!

RESIEsA - Acesta este marele obiectiv al lui Cristi Bobar, sa promoveze cu CSM Resita in SuperLiga! Pana atunci, Resita va juca duminica, de la ora 13.00, acasa, cu Alba Iulia, in Cupa Romaniei!In cadrul unei conferinte de presa, directorul Cristi Bobar si antrenorul Flavius Stoican au vorbit despre situatia echipei din aceasta perioada de pregatire si ce se doreste in viitorul apropiat. "Din punct de vedere sportiv, cred ca a fost o perioada buna, un cantonament reusit, in conditii foarte ... citește toată știrea