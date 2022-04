Criza energetica risca sa ne aduca la disperare!

CARAS-SEVERIN - Concluzioneaza deputatul de Caras-Severin, Romulus Marius Damian, care este de parere ca Romania este capabila de independenta energetica, insa ne-am pus bete in roate singuri in cazul proiectelor de anvergura, care ar fi sporit productia de energie, dar care au fost blocate in principal din motive de protectia mediului!Joaca de-a energia si protectia mediului continua sa ne tina sub povara crizei energetice, sa ne aduca in pragul disperarii cu facturile mari, dar si sa ... citeste toata stirea