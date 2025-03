CSM Caransebes, 15 din 15

CARANSEBES - Cu primarul Felix Borcean, dar si cu fosti sau actuali edili precum Mirco Lechici sau Catalin Golu, in tribuna, liderul Ligii a V-a n-a avut un meci tocmai usor la Racasdia, acolo unde gazdele au fost cele care au deschis scorul, caransebesenii primind astfel al treilea gol in aceasta editie de campionat!La pauza a fost 1-1, CSM-ul egaland prin Marian Musteta, iar in partea a doua liderul a mai punctat de doua ori prin Megheles si juniorul Ricardo Albu din penalty."A fost asa ... citește toată știrea