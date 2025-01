CSM Caransebes a transferat trei jucatoare

CARANSEBES - Cu obiectiv promovarea in Divizia A1, antrenoarea Laura Andrei a adus la echipa jucatoare care au evoluat in prima liga de volei!Voleibalistele de la CSM Caransebes au reluat pregatirea inca din 6 ianuarie in sala CSS. Au plecat de la echipa Denisa Popa si Maria Moraru, iar in locul acestora au sosit doua jucatoare de la CS Medgidia (fosta echipa de A1): Loredana Hodorogea (27 de ani, 1,84 metri, fosta jucatoare de lot national, capitan de echipa la CS Medgidia) si Carmen Ditu ... citește toată știrea