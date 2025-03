CSM Caransebes defileaza sprea Liga a IV-a

CARAS-SEVERIN - S-a reluat in weekend si Liga a V-a Caras-Severin, liderul obtinand o victorie clara in deplasare, scor 7-0!Trupa lui Manu s-a deplasat la Ciclova, echipa care in tur reusea sa marcheze primul gol dintre cele doua primite de caransebeseni in campionat pana acum. A fost un galop de sanatate pentru lider, care la pauza conducea deja cu 6-0, prilej pentru antrenorul Gheorghe Manu sa ruleze in partea a doua tot lotul deplasat la Ciclova. Scorul final avea sa fie 7-0, marcatori ... citește toată știrea