CSM Caransebes, inca o victorie cu o echipa de Liga a IV-a

CARANSEBES - CSM s-a impus categoric, 6-0, in ultimul test dinaintea jocurilor oficiale, in fata celor de la Narcisa Zervesti, o echipa inca nesudata, cu multi jucatori noi!A fost mai multa lume in tribunele terenului din Balta, poate si datorita faptului ca s-au aflat fata in fata o parte din mijlocul si atacul celor de la Magica, acum la CSM Caransebes, si toata linia de fund a baltaretilor, aflata in prezent la Narcisa, sub comanda fostului lor director sportiv, Silviu Neghina, si a lui ... citește toată știrea