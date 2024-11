CSM Caransebes invinge categoric Corona Brasov

CARANSEBES - Desi meciul se anunta unul echilibrat, a fost de fapt aproape fara istoric. Ocupanta locului 2 in Divizia A2 Vest de volei feminin, echipa secunda a celor de la Corona Brasov, n-a avut nicio sansa in fata caransebesencelor pregatite de profesoara Laura Andrei!A fost un meci dezechilibrat inca din start, cu diferente mari pe tabela in favoarea gazdelor. S-a incheiat 3-0 in mai putin de o ora, pe seturi 25-11, 25-7, 25-14, un cadou cat se poate de frumos facut de fetele de la CSM ... citește toată știrea