CSM Caransebes, victorie in patru seturi cu Poli Timisoara

CARANSEBES - Fetele de la CSM Caransebes au debutat cu un succes in sezonul 2024-2025 al Divizie A2 Vest, 3-1 cu CSU Poli Timisoara!Dupa ce in prima etapa au stat, voleibalistele pregatite de prof. Laura Andrei au jucat in sala proprie cu CSU Poli Timisoara. A fost un joc echilibrat doar in primele doua seturi, dupa care experienta si valoarea celor de la CSM Caransebes si-au spus cuvantul. Totusi, s-a vazut inca, in destule faze, lipsa de omogenitate a CSM-ului, echipa care s-a intarit cu ... citește toată știrea