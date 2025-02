CSM Caransebes, victorie in trei seturi la Oradea

CARANSEBES - Voleibalistele antrenate de profesoara Laura Andrei s-au impus clar in deplasarea de la ocupanta locului 3 inaintea etapei de sambata, CSU Oradea!Venite dupa o infrangere, poate putin nemeritata ca scor, la mijlocul saptamanii, contra liderului, caransebesencele au transat disputa cu CSU Oradea in mai putin de 90 de minute: 25-15, 25-18, 25-23, scor final 3-0 si inca trei puncte in cont pentru CSM Caransebes, 22 in total."Fetele au venit dupa infrangerea de joi si au fost ... citește toată știrea