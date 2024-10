CSM Resita a batut Corvinul si a urcat pe podium

RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 19 octombrie, cu scorul de 1-0, partida cu Corvinul Hunedoara, din etapa a X-a a Ligii 2!Nimeni nu a luat in seama Resita la inceputul campionatului, iar formatia lui Stoican s-a "cocotat" pe podium si cu siguranta nu mai vrea sa se dea jos de acolo. In acest moment, rosso-nerii sunt in spatele unei formatii care n-are drept de promvoare. Singurul gol al partidei a fost inscris de Florian Haita in minutul 41, care a marcat superb dintr-o lovitura ... citește toată știrea