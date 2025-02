CSM Resita a castigat amicalul cu CSU Alba Iulia

RESIEsA - CSM Resita a disputat marti, 11 februarie, un amical in plus fata de cele programate initial! Rosso-nerii au intalnit CSU Alba Iulia si au reusit sa se impuna cu scorul de 4-2 gratie golurilor marcate de catre Stefan Barboianu, Cosmin Tucaliuc si Raul Steau (dubla)!Antrenor la Alba Iulia este Alin Minteuan, cel care a pregatit acum cateva sezoane CSM Resita. CSU Alba Iulia este o alta formatie si nu cea pe care o va intalni CSM Resita in Cupa Romaniei. Echipa lui Stoican va juca pe ... citește toată știrea