RESIEsA - CSM Resita a fost invinsa joi, 12 octombrie, de prim-divizionara UTA, aradenii castigand cu 4-1 in fata trupei lui Flavius Stoican!Cooper a deschis scorul pentru UTA in minutul 19, Tudor Cocis a egalat pentru Resita, Cornel Ardei si-a dat autogol si i-a adus pe aradeni in avantaj, pentru ca Andrei David si Albert Stahl sa mai introduca de doua ori mingea in poarta rosso-nerilor.Francisc Cristea l-a suparat pe Stoican, dupa ce fotbalistul l-a jignit pe arbitru si a fost eliminat. ... citeste toata stirea