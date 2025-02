CSM Resita asteapta Poli Iasi sau Hermannstadt in sferturile Cupei

RESIEsA - CSM Resita a castigat duminica, 23 februarie, cu scorul de 1-0 barajul cu Unirea Alba Iulia si va juca acasa in sferturile Cupei Romaniei cu castigatoarea dintre Poli Iasi si Hermannstadt! In minutul 20, Tucaliuc a fost faultat in careu, iar Jerdea a transformat penalty-ul si a marcat astfel singurul gol al intalnirii!O ocazie mare a avut si Samake, care in partea secunda a meciului a ratat singur cu portarul Balgradean. Dupa o prima repriza in care Alba Iulia n-a contat in atac, ... citește toată știrea