CSM Resita continua pregatirea inca o saptamana pe plan local

RESIEsA - Fotbalistii de la CSM Resita se vor mai pregati inca o saptamana la baza sportiva din Valea Domanului, vor juca un amical pe 1 februarie cu Timisul Sag, iar apoi se vor deplasa in cantonamentul din Antalya! In stagiul de pregatire din Turcia, elevii lui Flavius Stoican vor disputa patru amicale, iar printre echipele pe care le vor intalni se regaseste Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), o formatie care este prezenta an de an in cupele europene!"Echipa mare a fost vineri in sala de ... citește toată știrea