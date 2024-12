CSM Resita, cu planurile facute pentru play-off

RESIEsA - CSM Resita stie deja locatia cantonamentului de iarna, dar si pe ce posturi echipa este deficitara. Flavius Stoican s-a apucat de treaba si e in discutii cu cativa jucatori care ar putea veni la Resita!"Mai sunt trei meciuri de disputat si inca se joaca intrarea in play-off. Din punctul meu de vedere nu va fi usor si cred ca ne vom lupta pana in ultima etapa. Cred ca cu o pregatire buna facuta de Flavius Stoican in Antalya vom putea fi in play-off. In Antalya vom sta 12 zile, unde ... citește toată știrea