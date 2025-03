CSM Resita, egal in amicalul cu Corvinul Hunedoara

RESIEsA - CSM Resita a disputat sambata, 22 martie, un amical cu Corvinul Hunedoara, meci incheiat cu scorul de 2-2!Hergheleghiu a deschis scorul in minutul 41, Samake a egalat pentru Resita din penalty in minutul 71, iar in minutele de prelungire ambele echipe au mai marcat fiecare cate o data. In minutul 90+2, Pirvulescu a dus echipa lui Florin Maxim in avantaj dupa un contraatac, iar peste un minut Andrei Burlacu a marcat al doilea gol al Resitei.Desi Stoican a inceput aceasta partida in ... citește toată știrea