CSM Resita i-a tinut piept campioanei din Republica Moldova!

RESIEsA - CSM Resita a disputat primele doua meciuri amicale din cantonamentul din Antalya, iar fotbalistii pregatiti de Flavius Stoican au jucat de la egal la egal impotriva unei echipe care evolueaza an de an in cupele europene!In primul amical, cel de vineri, 7 februarie, CSM Resita a trecut cu 4-0 (goluri Ianis Doana, Robert Jerdea si dubla Andrei Florescu) de ASK Voitsberg, iar sambata, 8 februarie, rosso-nerii au infruntat campioana Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol. Chiar daca ... citește toată știrea