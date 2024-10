CSM Resita, meci tare cu Corvinul in Valea Domanului

RESIEsA - CSM Resita va intalni sambata, 19 octombrie, de la ora 13:30, CS Corvinul 1921 Hunedoara, in Valea Domanului, in etapa a X-a a Ligii 2! Formatia antrenata de Stoican este pe 5, cu 17 puncte obtinute in 9 etape, in timp ce echipa lui Florin Maxim se afla pe locul 7, cu 16 puncte acumulate in 8 meciuri!Corvinul a evoluat in acest sezon in tururile eliminatorii din Conference League, dupa ce a castigat Cupa Romaniei. Formatia lui Maxim a eliminat Paksi FC (Ungaria) si a pierdut disputa ... citește toată știrea