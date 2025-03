CSM Resita, obiectiv indeplinit! S-a calificat in play-off!

RESIEsA - Formatia resiteana s-a calificat din punct de vedere matematic in play-off-ul Ligii 2, asta dupa ce rosso-nerii au profitat de infrangerea celor de la CS Afumati, 1-3, cu Csikszereda!Asadar, CSM Resita se va lupta pentru un loc in Superliga, iar in Valea Domanului vor veni cele mai bune echipe care au evoluat in acest sezon in Liga 2.Cu o etapa inainte ... citește toată știrea