CSM Resita pleaca dupa puncte la Slatina

RESIEsA - CSM Resita va juca luni, 23 septembrie, de la ora 16, in deplasare, cu CSM Slatina, in etapa a VII-a a Ligii 2! Resita si Slatina vin fiecare dupa primul esec din acest sezon al Ligii 2!Rosso-nerii au fost invinsi de Csikszereda, scor 2-3, in timp ce Metalul Buzau a invins la limita pe Slatina. In clasament, cele doua formatii au cate 11 puncte, ocupa locurile 7 si 8, iar Slatina este echipa cu a doua cea mai buna aparare din liga secunda. Formatia antrenata de Daniel Oprescu a ... citește toată știrea