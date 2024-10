CSM Resita, prima victorie din grupele Cupei Romaniei

RESIEsA - CSM Resita a castigat miercuri, 30 octombrie, cu scorul de 1-0, partida cu SCM Ramnicu Valcea, in prima etapa din Grupa D a Cupei Romaniei! Cu cativa fotbalisti care au evoluat mai putin in primul 11, echipa antrenata de Flavius Stoican a reusit sa dea lovitura in minutul 50 prin Cristian Bocsan, care a marcat, cu capul, din interiorul careului!CSM Resita a dominat autoritar aceasta partida impotriva echipei din Valcea, formatia din Liga 3 incercand doar cartea contraatacului, dar ... citește toată știrea