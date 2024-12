CSM Resita, trei puncte mari cu Ceahlaul Piatra Neamt

RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 14 decembrie, cu scorul de 2-0 contra Ceahlaului, la Piatra Neamt, si a urcat pe locul 3 in Liga 2!Nicusor Fota a deschis scorul in minutul cinci printr-un sut din interiorul careului, iar peste alte cinci minute Mihail Dolghi a marcat de la punctul cu var al doilea gol al Resitei, dupa un hent in careu al lui Asibey. Dupa aceasta etapa a XVII-a, Resita si-a consolidat pozitia in play-off, a urcat pe locul 3 in clasament si are 30 de puncte acumulate. ... citește toată știrea