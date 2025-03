CSM Resita, victorie importanta la Campulung! Rosso-nerii, sanse mari la play-off!

RESIEsA - CSM Resita s-a impus sambata, 1 martie, cu scorul de 3-0, in partida cu Campulung Muscel, din etapa a XIX-a Ligii 2!Dupa o greseala in defensiva celor de la Campulung, portarul R. Munteanu a preluat prea lung mingea, iar Florian Haita a profitat si a marcat, in minutul 40, primul gol al Resitei. In ultimele zece minute de joc au fost marcate si celelalte goluri ale rosso-nerilor, care au reusit sa se impuna pe un teren execrabil. In minutul 82, Raul Steau a inscris golul doi cu un ... citește toată știrea