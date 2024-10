CSM Resita vine cu trei puncte pretioase din deplasarea de la Mioveni

RESIEsA - CSM Resita s-a impus sambata, 5 octombrie, cu scorul de 1-0, in fata echipei CS Mioveni, datorita reusitei din minutul 85 a lui Sergiu Rimovecz printr-o lovitura de cap! Echipa lui Stoican a jucat timp de jumatate de ora si cu un om in plus, dupa ce Serban de la Mioveni a fost eliminat pentru proteste vehemente la adresa arbitrajului!"Vreau sa felicit ambele echipe pentru ca au jucat un fotbal bun. Mioveni a fost o echipa greu de batut si am castigat aceasta partida cu foarte multa ... citește toată știrea