CSM Resita vrea inca trei puncte in confruntarea cu Unirea Ungheni

RESIEsA - Liga 2 revine dupa pauza datorata meciurilor echipei nationale, iar CSM Resita va juca sambata, 23 noiembrie, de la ora 11, acasa, cu Unirea Ungheni, in etapa a XIV-a! Rosso-nerii se bat pentru primele locuri si sunt in acest moment pe locul 3, cu 24 de puncte, in timp ce Unirea Ungheni ocupa locul 17, cu doar 11 puncte!"Va trebui sa castigam impotriva Unirii Ungheni si vom face tot ceea ce va depinde de noi ca sa reusim acest lucru. Nu va fi usor, mai ales ca vom fi ... citește toată știrea