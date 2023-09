CARAS-SEVERIN - Cea mai mare parte a incasarilor din taxe vamale si TVA in primele opt luni ale acestui an provine din importul de fonta din Serbia!Potrivit informarii prezentate Colegiului Prefectural de catre conducerea Biroului Vamal Naidas, actualul plan de incasari la buget a fost realizat in proportie de 75,24%, iar daca ar fi sa luam in considerare si TVA amanata la plata, proportia e de 108,58%. In cifre, este vorba despre un plan de 3,27 milioane de lei, incasari de 2,46 milioane de ... citeste toata stirea