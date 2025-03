Cu banii blocati, Spitalul Judetean are solutii de renovare!

CARAS-SEVERIN - Administratia judeteana a preluat lucrarile necesare cladirilor vechi ale unitatii, care are in prezent conturile blocate din nou, din cauza datoriilor. In jur de 24 de milioane de lei, atat numara datoriile Spitalului Judetean de Urgenta, dintre care s-au invechit, devenind arierate, undeva la 16 milioane de lei!Iar acum, unitatea spitaliceasca a ajuns din nou cu conturile blocate, fapt pentru care, asa cum spunea managerul Cosmin Librimir, plati se pot face, dar dupa 90 de ... citește toată știrea