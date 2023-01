Cu Dobraia, Prisacina si Inelet a fost dragoste la prima vedere!

CARAS-SEVERIN - Acestea au fost impresiile echipei de la Tasuleasa Social, care a realizat grandiosul proiect Via Transilvanica. Pe final de an, reprezentantii asociatiei au ajuns cu cadouri in mai multe localitati izolate din judet!Pentru a 22-a oara, anul s-a incheiat cu un alt proiect, acela de a oferi daruri de sarbatori copiilor din 30 de localitati din 8 judete din tara, unde peste 100 de voluntari au impartit cadouri din partea copiilor din Germania. Actiunea a fost organizata impreuna ... citeste toata stirea