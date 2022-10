Cu laserul pe DN 6

CARAS-SEVERIN - Ieri, intre orele 15.00-18.00, politistii caraseni au desfasurat o noua actiune pe cel mai circulat drum national din judet, una in sistem cascada, concomitenta cu cele derulate in judetele invecinate!Cei 28 de politisti rutieri si de la structurile de ordine publica au urmarit combaterea incalcarii regimului legal de viteza si a depasirilor neregulamentare, precum si a celorlalte incalcari ale normelor rutiere. In acest sens, s-au folosit 4 aparate radar, 3 de tip pistol ... citeste toata stirea