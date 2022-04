Cu Spitalul Judetean, noi suntem cu izmenele jos!

CARAS-SEVERIN - Asta spune presedintele CJ, Romeo Dunca, vizavi de situatia financiara a unitatii sanitare, care dupa ce aduna arierate rostogolite de la an la an, se confrunta cu dublarea facturilor la mai toate utilitatile si cu o avalansa de scumpiri care ne-a luat pe nepregatite!O noua sedinta a Consiliului Judetean Caras-Severin, una extraordinara, a adus marti in discutie o serie de investitii facute fie cu bani de la Centru, fie din excedent si rectificari. Si chiar daca mainile ... citeste toata stirea