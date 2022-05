Cu sprijinul lui Grindeanu, pe aeroportul din Caransebes vor ajunge si aeronave mari

CARANSEBES - Dupa aproape doua luni de la votul din plen, Consiliul Judetean a reusit unificarea terenului de la aeroportul din Caransebes in cartea funciara, astfel ca Gabriel Olariu are cale libera spre accesarea de fonduri europene. Nu putine, in jur de 100 de milioane de euro!Ar fi cam ultimul tren pentru ca acest aeroport sa se dezvolte, altfel ar fi foarte greu ca un investitor sa vina cu atatia bani la Caransebes. Iar timpul este si el scurt, potrivit lui Gabriel Olariu. "Aceasta ... citeste toata stirea