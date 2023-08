ARMENIS - Pana pe 24 august, cei interesati se pot inscrie la Common Ground-ul din campusul WeWilder. Este vorba despre un proiect derulat de catre Asociatia WeWilder in parteneriat cu WWF Romania, British Council Romania, Centrul Cultural "Plai" si Green European Foundation!Timp de patru zile, intre 19 si 23 septembrie, zece lucratori culturali din Timisoara vor parcurge un traseu experiential care include imersiune in natura, sesiuni pe teme de sustenabilitate profesionala si comunitara in ... citeste toata stirea