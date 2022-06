Cultura, pusa in stand by de AFIR

BOLVASNIEsA - La Bolvasnita, un proiect de 500.000 de euro a fost aprobat dar nu sunt bani. Altul e in suspans!Este vorba despre proiectul depus de primarie pentru reabilitarea caminului cultural din satul Varciorova. Cladirea veche, construita in anii '50, pe care timpul si-a pus iremediabil amprenta, are nevoie de interventii serioase. Motiv pentru care a si fost depus proiectul care a primit finantarea pe care... primaria o asteapta de trei ani. "Ni se cere sa facem proiecte si, cand facem, ... citeste toata stirea