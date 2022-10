Cultura si traditii cehe

HERCULANE - Cehii din Banat au impartasit in weekend, in statiunea de pe Cerna, preparatele dulci transmise din generatie in generatie, de-a lungul timpului, de bunicii si strabunicii lor!Evenimentul "Dulcele Bunicilor", organizat catre Filiala Ceha Banat Sud, a adus in fata celor prezenti preparate facute in casa de etnicii cehi, gustul acestora fiind unul care cu greu poate fi uitat. Totul, in cadrul evenimentului cultural "Ziua limbii cehe", care a avut si o componenta gastronomica. ... citeste toata stirea