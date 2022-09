Culturi de canabis la Otelu Rosu! Un barbat si o femeie, arestati!

OEsELU ROSU - Doua perchezitii DIICOT au avut loc la Otelu Rosu, in urma carora un barbat de 45 de ani si o femeie de 41 de ani au fost retinuti pentru 30 de zile!Potrivit DIICOT, la perchezitiile de la Otelu Rosu au fost identificate trei culturi de canabis (doua out-door si una in-door), totalizand 72 de plante/fragmente de plante in diferite stadii de vegetatie, aproximativ 800 de grame canabis (o parte din acestea fiind ambalate in doze pentru consum, respectiv 70 de doze), instalatia ... citeste toata stirea