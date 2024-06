Cum arata cel mai nou loc de joaca din Caransebes

CARANSEBES - Este vorba de cel din zona Nord (Esiglarie), recent finalizat in urma unei investitii a municipalitatii din fonduri de la bugetul local!Locul de joaca de la intersectia strazilor 1 Decembrie si Tudor Vladimirescu este realizat pe modelul celui din apropierea salii polivalente, dat in folosinta in decembrie anul trecut. Asta inseamna suprafata cauciucata pentru a nu se lovi copiii, echipamente de joaca de cea mai buna calitate, banci, tobogan, masa de tenis, pomisori, iluminat, ... citește toată știrea