DOGNECEA - Lucrarile necesare in cazul podului de la Dognecea sunt pe nicaieri, din cauza blocarii finantarii de catre opozitia din Consiliul Judetean!Desi sunt in aceeasi barca politica, alesul Ion Crina (PSD), de la judet, l-a pagubit pe colegul sau de partid, Remus Rof, primarul comunei Dognecea, dar si om de afaceri. Cum? Din dorinta de a boicota tot ce se poate face in judet, cu putinii bani existenti, reprezentantii opozitiei au blocat, sub bagheta consilierului Ioan Crina, toate ... citeste toata stirea