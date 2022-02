Cum sa dai de patru ori mai mult pe un medicament?

RESIEsA - Ingineria costisitoare este una simpla si te poate arde la buzunare chiar in centrul Resitei!E drept ca preturile medicamentelor reprezinta unul dintre cele mai mari secrete ale industriei, dar costurile piperate ale unei retete pot fi indulcite cu cate un card de fidelitate pentru fiecare lant de farmacii in parte. Asa mai tai, din start, in jur de 10% din costuri, daca nu chiar mai mult, atunci cand prinzi sanatate "la oferta".Numai in zona centrala a Resitei, la doua farmacii ... citeste toata stirea