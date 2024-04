Cum va arata autobaza pentru transportul electric din Caransebes

CARANSEBES - Primarul Felix Borcean a dat publicitatii primele imagini cu autobaza care se construieste in zona Caromet pentru mijloacele de transport electric, achizitionate prin PNRR!"Proiectul noii autobaze din Pipirig care va fi realizata in 2024-2025!", a titrat edilul pe retelele de socializare, alaturi de mai multe imagini cu modul in care va arata locul unde vor stationa cele patru autobuze electrice, dar si unde vor fi amplasate unele din statiile de incarcare a mijloacelor ... citește toată știrea