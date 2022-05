Cuprul bogatiei, gata sa fie scos la lumina

MOLDOVA NOUA - Mineritul la Moldova Noua, reluat in doi ani si jumatate. Orasul se va dezvolta ca-n vremurile bune!Pentru ca un procent de 50% din valoarea redeventei va reveni orasului, 30% Consiliului Judetean si 20% statului roman. Conform primarului Ion Chisalita, in cifre absolute, asta inseamna ca orasul se va dezvolta in ritm mai accelerat decat pana in '89. Chisalita a facut aceste precizari dupa ce, recent, investitorii turci au primit licenta de exploatare, depunand si documentatia ... citeste toata stirea