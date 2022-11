Curajul de a calatori spre Dumnezeu prin arta

RESITA - "A vedea in departare este ceva, insa a ajunge acolo e cu totul altceva", spunea candva sculptorul secolului XX, caruia Marius Bodochi ii da glas in spectacolul "Brancusi, dragostea mea". Acompaniata la pian de Adriana Alexandru, actrita Claudia Motea da viata catorva dintre muzele artistului intr-un spectacol jucat in cadrul Festivalului "New Wave"!"Nu-L putem ajunge niciodata pe Dumnezeu, dar e important curajul de-a calatori spre El", spune artistul caruia ii place sa creada ca ... citeste toata stirea